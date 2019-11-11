İspanya'da seçimleri sosyal demokratlar kazandı

İspanya'da yapılan erken seçimleri sosyal demokrat Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) birinci sırada tamamladı, ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu sağlayamadı. Aşırı sağcı Voz Partisi ise oylarını iki kat artırdı.

İspanya'da yapılan erken seçimlerin sonuçları belli oldu. Sosyal demokrat Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), seçimi birinci sırada tamamlarken, tek başına iktidara gelmek için gereken çoğunluğu sağlayamadı. PSOE, bir önceki seçimlere göre mecliste 3 milletvekilini ve senatodaki çoğunluğunu kaybetti. Aşırı sağcı Voz Partisi, oylarını iki kat artırırken, milletvekili sayısı 57'den 10'a düşen sağcı Vatandaşlar (C's) Partisi seçimlerde en büyük oy kaybı yaşayan parti oldu. İspanyol meclisine 3 siyasi partiyle toplamda 23 milletvekili gönderen Katalonya'daki siyasi partiler ise seçim sonuçlarından memnun olduklarını açıkladı. İLGİLİ HABER İspanya'da yeniden seçim yapılacak