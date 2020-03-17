İspanya'da özel hastaneler devletin kontrolüne girdi

İspanya Sağlık Bakanı Illa, yeni koronavirüsle mücadele için özel hastanelerin devletin kontrolüne girdiğini açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, yeni koronavirüsle mücadele amacıyla tüm özel hastane ve sağlık hizmetlerinin devletin kontrolüne girdiğini duyurdu.

IBTimes'ta yer alan haber göre, Illa, tüm son sınıf tıp öğrencilerinin de virüsle mücadeleye katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, "İspanya hükümeti, pandemiyi mümkün olduğu kadar yavaşlatmak için tüm vatandaşlarını koruyacak ve onlara gerekli yaşam koşullarını sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Toplam 11 bin 409 vakanın görüldüğü İspanya'da 509 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, bin 28 kişi ise sağlığına kavuştu.