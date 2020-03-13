İspanya'da Murcia özerk yönetimi karantina kararı aldı

Yeni koronavirüse karşı OHAL ilan eden İspanya, ülkenin güneydoğusundaki Murcia özerk yönetimi karantinaya alındı.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da, ülkenin güneydoğusundaki Murcia özerk yönetimi karantinaya alındı.

Murcia Özerk Hükümeti Başkanı Fernando Lopez Miras, düzenlediği basın toplantısında, virüsün yayılmasını engellemek için bölgeyi karantinaya alma kararı aldıklarını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, yaklaşık 376 bin kişinin yaşadığı Murcia'daki tüm belediyelerde giriş ve çıkışları yasakladıklarını aktaran Miras, eczane ve marketler dışında tüm dükkanların kapatılacağını, hiçbir gerekçeyle giriş ve çıkışa izin vermeyeceklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığının verdiği son rakamlara göre İspanya'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 121'e, vaka sayısı 4 bin 505'e çıktı.