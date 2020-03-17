İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500'ü geçti

İspanya'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 509'a çıktı. İspanya hükümeti salgının nedeniyle 200 milyar avroluk kurtarma paketi açıkladı. İtalya'da ise son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 345 oldu.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 509'a çıktı. Ülkede görülen toplam vaka sayısıysa 11 bin 309'a yükseldi.

İspanya hükümeti salgının ekonomideki etkileri nedeniyle 200 milyar Avroluk bir kurtarma paketi açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu rakamın ülkenin toplam milli gelirinin yüzde 20'sine tekabül ettiğini, krizden etkilenen işletmelerin ödemelerinin askıya alınabileceğini, ayrıca yaşlı ve tehlike altındaki kişilerin bakımı için de 600 milyon Avronun üzerinde bütçe ayrıldığını kaydetti.

Salgının Çin'den sonra en çok etkilediği İtalya'da bugün açıklanan verilere göre 3 bin 500 yeni vaka görüldü. Ülkede toplam vaka sayısı 31 bin 506'ya yükseldi. İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 345 olarak açıklandı. Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 2 bin 503'e çıktı.