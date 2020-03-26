İspanya’da hızlı tanı kitlerinde hata: Çin, 'şirket ruhsatsız' dedi

İspanya’da Çin merkezli Bioeasy şirketinden alınan koronavirüs hızlı tanı kitlerinin yalnızca yüzde 30 hassasiyette olduğu ileri sürüldü. İspanya kitleri geri göndereceğini açıkladı. Çin ise sözkonusu markanın ruhsatsız olduğunu ve İspanya’ya gönderilen üretici listesinde yer almadığını açıkladı.

İtalya’dan sonra koronavirüsten en çok ölümün gerçekleştiği İspanya’da Çin’den satın alındığı belirtilen Bioeasy marka hızlı tanı kitlerinin işe yaramadığı belirtildi.

İspanya’da El Pais gazetesine konuşan kaynaklar mikrobiyoloji uzmanlarının, sözkonusu hızlı tanı kitlerinin yüzde 80 hassasiyete sahip olması gerekirken yüzde 30 hassasiyete sahip olduğunu belirlediklerini söyledi.

Test kitini inceleyen bir mikrobiyologun “Bu değerler ışığında bu testleri kullanmanın bir anlamı yok” dediği belirtilen haberde, İspanya Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililerin de test kitinin düşük sonuç vermesinden dolayı harekete geçtiklerini açıkladığı bilgisine yer verildi.

İspanya’da sağlık çalışanlarının bu kitler yerine daha uzun sürede sonuç veren tanı kitlerini kullanmaya başladıkları belirtilen haberde, İspanya Acil Sağlık Merkezi Başkanı Fernando Simón’un kontrol edilen 9 bin tanı kitinin sonuçlarının yetersiz olduğunu söylediği ve kitlerin geri gönderilmesine karar verildiği açıklamasına yer verildi.

İspanya dışında Bioeasy adlı Çinli biyoteknoloji şirketinden tanı kiti alan ülkeler arasında Gürcistan’ın da bulunduğu bildirildi.

ÇİN: ŞİRKET RUHSATSIZ, İSPANYA'YA VERİLEN LİSTEDE ADI YOK

Çin’in İspanya Büyükelçiliği ise bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada Çin’in ülkelere hibe ettiği tıbbi malzemeler arasında Bioeasy ürünlerinin bulunmadığını açıkladı.

Büyükelçilik Çin Ticaret Bakanlığı tarafından İspanya’ya üreticilerin listesinin verildiğini ve bu listede Bioeasy firmasının yer almadığını da bildirdi.

Büyükelçilik şirketin Çin Ulusal Tıbbi Ürünler Dairesi’nce de ruhsatlandırılmadığına dikkat çekti.