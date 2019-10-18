İspanya'da eylemler sürüyor, El Clasico ertelendi

Katalonya Özerk Bölgesi'nin eski liderlerine hapis cezası verilmesinden ötürü Barcelona'da yaşanan sokak eylemleri sebebiyle 'El Clasico' olarak bilinen dünyanın en önemli derbilerinden Barcelano - Real Madrid maçı ertelendi.

Katalonya Özerk Bölgesi'nin eski liderlerine hapis cezası verilmesi birkaç gündür Barcelona'da protesto ediliyor.

Barcelona'da yaşanan sokak protestoları nedeniyle 26 Ekim'deki Barcelona - Real Madrid maçı ertelendi.

Maçın yeni tarihiyle ilgili nihai karar en geç Pazartesi günü verilecek.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, güvenlik amacıyla maçın ertelendiğini resmen duyururken maçın oynanacağı tarihle ilgili iki takımın en geç Pazartesi gününe kadar karar vermesi gerekiyor.

Tarafların ortak karar alamaması durumunda ise maçın tarihini federasyon belirleyecek.

LA LİGA MAÇIN YERİNİN DEĞİŞMESİNİ İSTEMİŞTİ

İspanya Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, 26 Ekim'deki Barcelona-Real Madrid maçının oynanacağı kentin değiştirilmesini istemişti.

Barcelona'daki gösteriler nedeniyle maçın Madrid'de oynanmasını istediklerini belirten La Liga yöneticisi Javier Tebas, İspanya Futbol Federasyonu'na gönderdiği mektupta, "Kamu düzeninin bozulma riski var" dedi.

BARCELONA: CEZAEVİ ÇÖZÜM DEĞİL

Barcelona kulübü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cezaevi çözüm değildir" ifadelerini kullanarak şöyle demişti: Kulüp olarak tüm siyasi liderlerden diyalog ve müzakere aracılığıyla bu çatışmaya bir çözüm getirmelerini talep ediyoruz. Bu süreç siyasi liderlerin serbest bırakılmasını da kapsamalı. FC Barcelona, özgürlüklerinden mahrum bırakılanların ailelerine desteğini ve dayanışmasını iletiyor.