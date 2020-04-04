İspanya’da 12 bin 298 sağlık emekçisi koronavirüse yakalandı

İtalya’dan sonra koronavirüs salgınında en çok ölümün yaşandığı ülke olan İspanya’da salgınla mücadele eden sağlık emekçilerine de virüs bulaşmaya devam ediyor. İspanya Acil Sağlık Komitesi yetkililerinden Maria Jose Sierra, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,12 bin 298 sağlık çalışanının testinin pozitif çıktığını söyledi.

Reuters’da yer alan habere göre; İspanya koronavirüsün sağlık çalışanalrı arasında yayılma hızının da en fazla olduğu ülkelerin başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde açıkalma yapan İspanya Acil Sağlık Komitesi yetkilisi Sierra, ülkede Sağlık Bakanlığı’na bağlı acil durum başkanı Fernando Simon’un da korona testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fernando Simon, İspanya’da ilk vakanın görülmesinin ardından ülkenin en fazla birkaç vaka sonrasında bu virüsü atlatacağı yönünde bir açıklama yapmıştı.

Karantina önlemlerin ardından günlük vaka sayısında düşüş kaydedildiğini ifade eden Sierra, 25 Mart'tan önce günlük vaka sayısında yaklaşık yüzde 20 oranında artış yaşandığını ancak bu oranın son 5 günde yüzde 12’ye düştüğünü ifade etti.

Koronaya yakalanan sağlık çalışanlarının sayısı ülkedeki toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 14’üne denk geliyor.

İspanya’da sağlık sistemi İtalya’da olduğu gibi bölgesel düzeyde yürütülüyor. Ülkede sağlık çalışanlarını temsil eden sendikalar sürecin başından itibaren kötü yönetildiğini söylüyor. Madrid Cerrah ve Doktorlar sendikası AMYTS sekreter yardımcısı Angela Hernandez, Şubat ayında çoktan virüsün yayıldığına dair işaretler olduğunu ancak dikkate alınmadığını söyledi.

Reuters’a konuşan sağlık çalışanları, Şubat ayı içerisinde bölgesel düzeyde Madrid sağlık yetkilisinden koronavirüs hastalarına hazırlanmak ve kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmasıyla ilgili ekstra eğitim istediklerini ancak Mart ayının ilk haftasına kadar söz konusu eğitimin başlamadığını söylediler.