İspanya ve İran'da son 24 saatte koronavirüsten ölüm sayısı açıklandı

İspanya'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 418'e, İran'da ise 3 bin 603'e yükseldi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 12 bin 418'e çıktı. İspanya'da son 3 gündür ölümlerin sayısının düşmesi ülkede salgının en kötü günlerinin geçtiği umudunu yarattı.

İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkedeki vaka sayısı da düne 6 bin 23 artarak 130 bin 759'a ulaştı.

RUHANİ TİCARİ FAALİYETLER İÇİN TARİH VERDİ

İran'da ise son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e yükseldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani salgınla mücadele için alınan tedbirlerin yanında ticari faaliyetlerin de sürdürülebileceğini savundu ve "İnsanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler" dedi.