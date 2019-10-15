İspanya Türkiye’ye silah satışını durdurdu

İspanya, Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekatında kullanabileceği silahların satışı için yeni lisans vermeyeceğini açıkladı.

Türkiye’ye silah satışını askıya alan ülkelere İspanya da eklendi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyine düzenlediği askeri harekatta kullanılabilecek askeri malzemelerin ihracatı için yeni lisans vermeyeceğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında ayrıca İspanya’nın Türkiye’deki askeri varlığının, “bölgedeki barış ve istikrarı teşvik etme amaçlı NATO operasyonunun” bir parçası olduğu belirtildi.

İspanya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye’de bulunan İspanya’ya ait Patriot hava savunma sistemlerinin akıbetinin NATO’ya bağlı olduğunu bildirmişti.