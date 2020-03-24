İspanya ordusu huzurevlerinde cansız bedenler buldu

İspanya'da yeni koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında huzurevlerinde görevlendirilen askerler, buralarda yaşlıları terk edilmiş ve yataklarında ölmüş olarak buldu.

İspanya'da yeni koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında görevlendirilen askerler, huzurevlerinde yaşlıları terk edilmiş ve bazılarını yaşamını yitirmiş olarak buldu.

Ülkedeki huzurevlerinde KOVİD-19 nedeniyle onlarca ölümün yaşandığı belirtiliyor.

AFP'nin aktardığına göre, Telecinco kanalına röportaj veren Savunma Bakanı Margarita Robles, "Yaşlı insanlara bu konutlarda yapılan muameleye yönelik katı ve tavizsiz yaptırımlar uygulayacağız" dedi.

Robles, "Ordu, bazı yerlerde yaşlı insanları tamamen terk edilmiş, ve hatta yataklarında ölmüş olarak buldu" diye ekledi.

Genelkurmay askeri başsavcısı, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

BUZ PATENİ PİSTİ GEÇİCİ MORG OLDU

Öte yandan, başkent Madrid'in belediye konağı sözcüsü, kentteki Palacio de Hielo adlı alışveriş merkezinde bulunan buz pateni pistinin geçici bir süreliğine morg olarak kullanıldığını açıkladı.