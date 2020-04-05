İspanya Başbakanı: Yeni bir Marshall Planı’na ihtiyacımız var

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü kriziyle karşı karşıya olduğunu ve yeni bir Marshall Planı’na ihiyacı olduğunu söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Guardian’a yazdığı yazıda, "Avrupa 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü krizle karşı karşıya" dedi ve koronavirüsü 1918’de karşılaşılan grip salgınından bu yana halk sağlığı için en büyük tehdit olarak tanımladı.

"Bu görünmez düşmanla savaş, Avrupa projesinin geleceğini test ediyor. Sarsılmaz bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Dayanışma, AB anlaşmalarının kilit ilkesidir. Dayanışma olmadan uyum beklenemez" diyen Sanchez, son bir hafta içinde ilan edilen bir dizi önlemi memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunların yeterli olmadığını, bu dönemde Avrupa’nın bir bütün olarak savaş zamanı ekonomisi inşaa etmesi gerektiğini söyledi.

Sanchez, İspanya da dahil olmak üzere pek çok devletin kamu borçlarını desteklemeye yönelik tedbirlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini söylerken, "Bu acil durum atlatıldığında yeni bir Marshall Planı için yeniden çalışmaya başlamalıyız" dedi.

ABD’nin 2008 krizine teşvik politikalarıyla yanıt verirken AB'nin kemer sıkma politikası ile yanıt verdiğini, sonucunu herkesin bildiğini hatırlatan Sanchez, "Bugün ise 2008’den bile daha büyük bir küresel krizin eşiğinde olduğumuz için yeni bir döneme girdiğimizi farketmeli ve yeni ihtiyaçlarımızın olduğunu kabul etmeliyiz. Olumlu değerlerimize bağlı kalıp, gerisini yeniden keşfetmeye ihtiyacımız var" dedi.

Başbakan, önümüzdeki aylarda Avrupa ülkelerinin sadece bir sağlık kriziyle başetmek için değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir krizden kurtulmak için de daha fazla borç alacaklarını bu nedenle temel tıbbi malzemelerin alınması için tek bir blok gibi hareket etmek, karşılıklı yeni bir borç mekanizması oluşturmak gibi ihtiyaçların belirdiğini söyledi.