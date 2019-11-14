İslami Cihad: Gazze'de ateşkes sağlandı

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile ateşkese varıldığını duyurdu.

İslami Cihad sözcüsü Musab el-Bureym, İsrail ile Mısır ara buluculuğunda daha önce öne sürülen şartlar doğrultusunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını açıkladı.

İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, ateşkes sağlanması için "suikastların durdurulması, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılanların hedef alınmaması ve 2018'in sonunda Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda Gazze'deki ablukanın kaldırılması konusunda İsrail'le varılan uzlaşmanın uygulanması" şartlarını yerine getirilmesi gerektiğini açıklamıştı.