IŞİD'in internet ağlarına Europol'dan operasyon

Avrupa polis teşkilatı Europol IŞİD'e internet operasyonu yaptı.

Avrupa polis teşkilatı Europol, IŞİD’in internet ağlarını hedef alan bir operasyon düzenlediklerini ve operasyonda örgütün internet üzerindeki varlığına ve propaganda kabiliyetine önemli ölçüde darbe vurulduğunu açıkladı.

Amerikanın Sesi'nin haberine göre, Belçika federal savcılığı sözcüsü Eric Van Der Sypt Europol’un Lahey’deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, örgüt tarafından kullanılan çok sayıda internet sunucusunun devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Van Der Sypt, “İnternetin önemli bir kısmından silindiler. Şu an itibariyle yüzde yüz diyemem ama bundan nasıl toparlanacaklar göreceğiz” dedi.

Europol ve 11 ülkedeki polis teşkilatlarının ortak düzenlediği operasyonda, IŞİD'in kullandığı çok sayıda iletişim kanalı dahil 26 bin civarında internet malzemesinin çalışmaz hale getirildiği açıklandı.

Europol, IŞİD’in propaganda çalışmalarına karşı koymak için Google, Twitter, Instagram ve Telegram dahil en büyük internet platformlarından dokuzuyla birlikte çalıştıklarını belirtti.