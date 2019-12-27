IŞİD Nijerya’da 11 kişiyi öldürdüğü bir video yayınladı

IŞİD, 11 kişiyi öldürdüğü bir video yayınladı. Reuters, daha önce izlenilen bir videoya dayanarak, öldürülen kişilerin Nijerya'da daha önce kaçırılan rehineler olduğunu duyurdu.

"İslam Devleti" (eski adıyla IŞİD) 11 kişiyi infaz ettiği bir video yayınladı.

Videoda konuşan kişi yaptıkları katliamın ABD'nin Ekim ayında öldürdüğünü açıkladığı Ebubekir El Bağdadi ve onun sözcüsünün "intikamı" olduğunu söyledi ve infazlarla "dünyadaki bütün Hristiyanlara bir mesaj" gönderdiklerini öne sürdü.

Reuters daha önce izlenilen bir videoya dayanarak, öldürülen rehinelerin Nijerya'nın kuzeydoğusunda kaçırılan Hıristiyan siviller olduğunu duyurdu.

Önceki videoda esirlerin Nijerya Hıristiyan Derneği ve Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye kendilerini kurtarmak için devreye girme çağrısı yaptığı belirtildi.