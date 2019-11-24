IŞİD karşıtı koalisyon: Operasyonlar yeniden başladı

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, Suriye’nin kuzeyindeki IŞİD’e karşı operasyonların yeniden başladığını duyurdu.

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, “Suriye’nin kuzeyinde son dönemde tansiyonun yükselmesi ve koalisyon güçlerinin Suriye’nin doğusunda yeniden yerleşmesi nedeniyle IŞİD’e karşı kısa süre duran operasyonların yeniden başladığını” duyurdu.

Rudaw'da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinden açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde son dönemde tansiyonun yükselmesi ve koalisyon güçlerinin Suriye’nin doğusunda yeniden yerleşmesi nedeniyle IŞİD’in bitirilmesine yönelik operasyonlar kısa bir süreliğine durdu” denildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“IŞİD’in uyuyan hücreleri Suriye’nin kuzeyinde hala tehdit unsuru olmaya devam ediyorlar ve bölgenin güvenlik güçleri teröre karşı operasyonlarını sürdürüyorlar.

Koalisyon Güçleri Suriye’nin Deyrezor kentini terörden temizleme görevi kapsamında 22 Kasım’da IŞİD’e karşı kapsamlı operasyonlarına yeniden başlamıştır.

Operasyon sonucunda bazı IŞİD’liler öldürülmüş ve yaralanmıştır. Koalisyon yüzlerce müttefik komandoya destek vermiş, bölgedeki hücreler temizlenmiş ve 10’dan fazla IŞİD’li tutuklanmıştır."