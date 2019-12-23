'IŞİD Irak'ta yeniden güçleniyor'

Kürt ve Batılı istihbarat yetkilileri, IŞİD'in Irak'ta yeniden örgütlenmeye başladığını ve saldırılarını artırdığını söyledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) istihbarat yetkilisi Lahur Talabani, IŞİD'in Irak'taki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BBC muhabiri Orla Guerin'e konuşan Talabani, IŞİD'in "El-Kaide'den daha yetenekli ve daha tehlikeli bir örgüt" olmaya başladığını belirtti.

Talabani, "Daha iyi teknikleri, daha iyi taktikleri ve çok daha fazla paraları var. Araç, silah, gıda ve ekipman alabilecek durumdalar. Teknoloji alanında daha bilgililer. Onları saklandığı yerden çıkarmak artık daha zor. Yani, El-Kaide'nin büyümüş hali" diye konuştu.

IŞİD üyelerinin dağlarda saklandığını ve Irak ordusu tarafından tespit edilmelerinin daha zor olduğunu belirten Talabani, "Eylemlerinin büyüdüğünü görüyoruz ve yeniden yapılanma sürecinin tamamlandığını düşünüyoruz" dedi.

Irak'ta devam eden protestolardan IŞİD'in faydalanabileceğini savunan Talabani, "Ülkede siyasi karışıklık IŞİD için erken Noel demek" yorumunda bulundu.

Bölgede konuşlu Peşmerge güçlerinin komutanı Şirvan Barzani de IŞİD'in, güvenlik güçlerinin kontrol alanı dışındaki bölgede hüküm sürdüğünü belirtti.

"Büyük Zap ve Dicle nehirleri arasındaki deltada bulunduklarını biliyoruz" diyen Barzani, IŞİD'in Dicle yakınlarındaki bölgede faaliyetlerini günden güne artırdığını kaydetti.

Irak'ta bulunan yabancı askeri gücün komutanlarından Tuğgeneral William Seely ise, Irak hükümetine ve IKBY'ye bağlı güçlerin, askeri anlamda 2014 yılından daha nitelikli durumda olduklarını savundu.

Tuğgeneral William Seely, Irak güvenlik güçlerinin Ekim ve Kasım ayları arasında "170 temizleme operasyonu" yaptığını ve bu süre içerisinde IŞİD'e ait bin 700 patlayıcı cihazı imha ettiklerini söyledi.