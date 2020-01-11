IŞİD, ABD'nin Süleymani'yi öldürmesini kutladı: Bu takdir-i ilahi sayesinde...

IŞİD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesini kutladı.

IŞİD haftalık el Neba gazetesinde yayımlanan yazıda, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD hava saldırısında öldürülmesini kutladı.

Sputnik'in haberine göre, yazıda, "düşmanlarının enerjilerini ve kaynaklarını sarf ederek birbirleriyle savaşması" sayesinde Ortadoğu'da yeniden örgütlenebilecekleri belirtildi.

IŞİD, Süleymani'nin ölümünün "takdir-i ilahi" olduğunu söyleyerek, suikastin kendi cihatçı ajandalarına faydalı olacağını vurguladı.