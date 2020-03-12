İrlanda'da üniversiteler ve okullar kapatıldı

Yeni koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında İrlanda'da okul ve üniversitelerde eğitime ara verildi.

Yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgınının yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında İrlanda'da üniversiteler ve okullarda eğitim askıya alındı.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, önlemlerin bugün saat 18.00'den 29 Mart'a kadar yürürlükte olacağını söyledi.

Varadkar, 100'den fazla kişinin bulunduğu iç mekan toplantılarının ve 500'den kişiden fazla olan dış mekan toplantılarının iptal edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İnsanların mümkün olduğunca uzaktan çalışması gerektiğini söyledi.

İrlanda'da yeni koronavirüs ile bağlantılı ilk ölüm gerçekleşmişti.

