İrlanda seçimleri, partilerin birbirlerine yakın oylar almasıyla sonuçlandı

İrlanda’da dün yapılan Genel Seçimler’de ilk sonuçlara göre muhafazakar parti Fine Gael (FG) yüzde 22,4, kendisini ‘sol milliyetçi’ ve ‘demokratik sosyalist’ olarak adlandıran Sinn Féin (SF) yüzde 22,3 ve liberal Fianna Fáil (FF) yüzde 22,2 oy alabildi. Bu durumda herhangi bir partinin tek başına hükümet kurabilmesi mümkün gözükmüyor.

