İrlanda: İngiltere’nin Brexit önerisi tamamlandıysa, anlaşma olmayacak demektir

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, bugün yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma konusunda yaptığı son tekliflerin nihai teklifi olması halinde anlaşmasız bir Brexit’le karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Çarşamba günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İrlanda adasında sınır sorunundan nasıl kaçınılacağına odaklanan teklifleri açıkladı. Bazı Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, planın 31 Ekim tarihinden önce bir anlaşma sağlayabileceğinden kuşku duyduklarını belirtti.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney “Benim görüşüm, Boris Johnson'ın bir anlaşma yapmak istediği ve dün yayınlanan planıyla bizi bir anlaşma yönünde ilerletme çabası olduğu yönünde. Ancak... bu son teklif ise, anlaşma sağlanmayacak ”dedi.

İrlanda Dışişleri Bakanı, sınır altyapısının gümrük meseleleriyle nasıl başa çıkılacağına dair herhangi bir gösterge bulunmadığından bahsetti.