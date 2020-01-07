İranlılar ve İran kökenli ABD'liler sınırda bekletildi

ABD-Kanada sınırında 60'tan fazla İran kökenli ABD ve İran vatandaşı sınırda bekletildi. Olaya bazı kongre üyeleri ve insan hakları örgütleri tepki gösterdi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısıyla öldürülmesinin ardından iki ülke arasında yaşanan gerginlik sürüyor.

Son olarak, ABD-Kanada sınırında 60'tan fazla İran kökenli ABD vatandaşı sınırda bekletildi. Olaya bazı kongre üyeleri ve insan hakları örgütleri tepki gösterdi.

VoA'da yer alan habere göre, Amerika İslam İlişkileri Konseyi CAIR, Amerika-Kanada sınırında 11 saatten uzun süre bekletilen 60’tan fazla İran asıllı ABD ve İran vatandaşına destekte bulunduklarını açıkladı. 60 kişinin arasında her yaştan insan bulunduğu belirtildi.

CAIR, tüm bu kişilerin bırakıldıklarını ancak bazılarının ayrıca Washington eyaletindeki bir merkeze geçici olarak götürüldüklerini ve burada da bekletildiklerine dikkat çekti. CAIR yöneticisi Mesih Fuladi yaşananların son derece ciddi sorunlar olduğunu ve ABD vatandaşlarının da yasadışı şekilde gözaltına alınmaları anlamına geldiğini söyledi.

ABD Gümrük Muhafaza Birimi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamadaysa, İran kökenli ABD'lilerin gözaltına alındığı ve ABD'ye girişlerine izin verilmediği iddiaları yalanlanırken, Kuzeybatı Göçmen Hakları Projesi adlı sivil toplum kuruluşu yöneticisi Jorge L. Baron, söz konusu açıklamaya tepki gösterdi.

Baron, sosyal medya hesabından “Eğer gözaltına almaktan kastınız insanları bir odaya kilitlemekse Gümrük Muhafaza haklı. Bu insanlar bekleme salonunda tutuluyorlar otoparka çıkabiliyorlar ama gitmelerine izin verilmiyor. Bu kişilerin Amerika’ya giriş yapmalarına evlerine gitmelerine izin verilmiyor. Gümrük görevlileri pasaportlarını vermiyorlar bu yüzden isteseler Kanada’ya dahi dönemezler. Dolayısıyla gözaltındalar” paylaşımında bulundu.

Demokrat Kongre Üyesi Pramila Jayapal da, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında “Aralarinda Amerika vatandaşlarının da bulunduğu İran kökenlilerin Kanada sınırında tutulduklarına dair haberler son derece rahatsızlık verici” dedi.

Washington eyaleti Demokrat Kongre Üyesi Adam Smith de Twitter hesabında yaptığı açıklamada “Amerikalılar ve göçmenlerin sivil haklarının ihlal edilmesi kabul edilemez. Uygulamalarımıza ve siyasetimize ayrımcılığın etki etmesine izin vermemeliyiz” dedi.