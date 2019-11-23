İranlı komutandan Basra Körfezi'ne uçak gemisi yollayan ABD'ye uyarı

İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Gulam Ali Reşid, Basra Körfezi'ne uçak gemisi gönderen ABD'nin 'kendi askerlerinin can güvenliği için sorumlu davranması' gerektiğini söyledi.

İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Gulam Ali Reşid, Simnan eyaletinde düzenlenen hava savunma tatbikatı sırasında açıklamalarda bulundu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Basra Körfezi'ne 6 ay aradan sonra USS Abraham Lincoln adlı uçak gemisini gönderen ABD'ye 'bölgede yanlış adımlar atmaktan kaçınması' gerektiğini söyleyen Reşid, "Bu tatbikat meydanından, başta ABD olmak üzere İran düşmanlarına uyarıda bulunuyoruz. ABD hükümeti, bölgede ve özellikle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda Amerikan askerlerinin can güvenliği için sorumlu davranmalıdır" dedi.

ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi, kısa süre önce Beyaz Saray'ın talimatıyla 6 ay sonra ilk kez Basra Körfezi'ne hareket etmişti.

İran, bugün Simnan eyaletinde Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hava sahasının simüle edileceği geniş çaplı hava savunma tatbikatı başlattığını duyurmuştu.