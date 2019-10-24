İranlı gazeteden Erdoğan’a 15 Temmuz hatırlatması

İran Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen Javan gazetesi Erdoğan’ın Tahran’a yönelik açıklamalarıyla ilgili ‘Erdoğan 15 Temmuz’daki darbeden İran istihbaratının desteğiyle kurtulduğunu unutmuş gözüküyor’ yorumu yaptı.

İran’da yayımlanan Javan gazetesi AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Soçi’ye gitmeden önce yaptığı Tahran’a yönelik açıklamaları değerlendirdiği yazısında Erdoğan’a “15 Temmuz” hatırlatmasında bulundu.

Erdoğan salı günü Rusya ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamada İran’ın “Barış Pınarı Harekatı”na karşı açıklamalarını “çatlak ses” diye nitelendirmiş ve “Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir. Biz Soçi mutabakatının 3 taraf ülkesiyiz. Birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu yapılanlar yanlıştır. Bu süreçle ilgili olarak kendilerini ciddi manada kınıyorum” demişti.

Al Monitor’de yayımlanan bir yazıda İran’ın Türkiye ile Rusya arasında varılan Suriye mutabakatına temkinli yaklaştığı belirtilerek İran gazetelerinde konuyla ilgili yapılan değerlendirmelere de yer verildi.

Buna göre İran Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen Javan gazetesinde çıkan bir değerlendirmede, Erdoğan’ın İran’a yönelik sözlerine tepki gösterildi.

Gazete Erdoğan’ı “diplomatik olmayan” bir dile başvurarak ABD Başkanı Trump’ın izinden gitmekle suçladı ve Erdoğan’a 15 Temmuz’da İran istihbaratının desteğini hatırlattı. Javan gazetesi “Erdoğan Temmuz 2016’da Batı ve Arap devletleri onu devirmek isterken askeri darbeden İran istihbaratının sayesinde kurtulduğunu unutmuş gözüküyor” diye yazdı.

Javan ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la "manasız karşı karşıya gelişinin" Türkiye’nin çıkarlarında hizmet etmediği yorumunda bulundu ve Ankara’nın sınırda Suriye ordusuyla karşı karşıya gelmemek için Şam’la arka kapılardan bir diyalog kanalı oluşturduğu haberlerinin geldiğini yazdı.