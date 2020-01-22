İranlı bir komutan daha öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda görevli yüzbaşı Abdulhüseyn Muceddemi evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'nın İran’ın güneyinde bulunan Darhovin kırsal bölgesi sorumlusu Yüzbaşı Abdulhüseyn Muceddemi, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

İran Besic Teşkilatı komutanı Muceddemi İran’ın Huzistan eyaletinde bulunan Şadgan kentine bağlı Darhovin kırsal bölgesinde, sabaha karşı kimliği belirsiz maskeli kişilerce evinde silahlı saldırıya uğradı.

Şadgan Valiliği yaptığı açıklamada, Besic Komutanı Muceddemi’nin yaşamını yitirdiğini ve saldırıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirterek kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.