İranlı bakan: Bağdadi’nin ölümü abartılacak bir olay değil

ABD’nin IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’yi öldürdürmesine dair yapılan açıklamalara yönellik İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azari Jahromi, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Çok büyük bir şey oldu!" paylaşımına yönelik “Abartılacak bir şey yok, sedece kendi yaratığını öldürdün” dedi. Trump’ın “Çok büyük bir şey oldu!" paylaşımı, Ebubekir El Bağdadi’ye yönelik operasyon gerçekleştikten sonra yapıldı.

Not a big deal! You just killed your creature. https://t.co/jrPuLWh5Sm

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) October 27, 2019