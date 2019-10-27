İranlı bakan: Bağdadi’nin ölümü abartılacak bir olay değil

İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azari Jahromi bugün yaptığı açıklamada, IŞİD'in liderinin ABD hava kuvvetleri tarafından ortadan kaldırılmasının ‘abartılacak bir mesele’ olmadığını ve Washington'un sadece kendi ‘yaratığını’ imha ettiğini söyledi.

ABD’nin IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’yi öldürdürmesine dair yapılan açıklamalara yönellik İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azari Jahromi, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Çok büyük bir şey oldu!" paylaşımına yönelik “Abartılacak bir şey yok, sedece kendi yaratığını öldürdün” dedi. Trump’ın “Çok büyük bir şey oldu!" paylaşımı, Ebubekir El Bağdadi’ye yönelik operasyon gerçekleştikten sonra yapıldı.

Not a big deal! You just killed your creature. https://t.co/jrPuLWh5Sm — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) October 27, 2019

‘BAĞDADİ’NİN ÖLÜMÜ İSLAM DEVLETİNE SON VERMEZ’

İran hükümeti sözcüsü Ali Rebii, Bağdadi’nin ölümünün İslam Devletine (eski adıyla IŞİD) son vermeyeceğini söyledi.

Hükümet sözcüsü sosyal medya hesabından "İslam Devleti bombalar ve mühimmatlarla imha edilmez, bugün bile hala gelişiyor... Tıpkı Bin Ladin’in öldürüldüğü zamanda olduğu gibi terörizm kökünden temizlenmedi. Bağdadi'nin ölümü İslam Devleti’nin sonu olmayacak.” dedi. Rebii, "Örgüt hala büyümeye ve kendisini göstermeye devam etmekte. Aşırıcı düşüncelerle kendisini göstermekte ve bölgesel petro-dolarlarla büyümektedir. Her iki kaynağın da kurutulması gerek" dedi.