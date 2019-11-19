İran'la ilgili gizli belgeler ABD basınına sızdırıldı

New York Times gazetesi ve The Intercept adlı internet sitesi, eylemlerin sürdüğü İran ve Irak arasındaki gizli istihbarat görüşmelerini yayınladı.

İran ve Irak'ta eylemler sürerken, iki ülke arasındaki gizli istihbarat görüşmelerinin belgeleri ABD basınına sızdırıldı.

VoA'da yer alan habere göre, New York Times gazetesi ve The Intercept adlı internet sitesi, söz konusu belgeleri eş zamanlı yayınladı.

Söz konusu 700 sayfalık belgeleri kimin sızdırdığı bilinmiyor.

Yayınlanan belgeler genel olarak 2014 ve 2015 yıllarında Irak’ta faaliyet gösteren İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından yazılan telgraf ve raporlara dayanıyor.

İran’ın Irak’taki istihbari faaliyetleri kapsamında, “karanlıkta sokak aralarında ya da alışveriş merkezlerinde buluşmalar, doğum günü kisvesi altında görüşmelerin yapıldığı, şam fıstığı, kolonya, safran paketleriyle Iraklı yetkililere rüşvet verildiği” iddia ediliyor.

'ESKİ CIA AJANLARI İRAN SAFINA GEÇTİ'

ABD’nin 2011 yılında Irak’tan asker çekme kararının ardından İran’ın daha önce CIA’ye çalışan muhbirleri kendi tarafına çekmek için harekete geçtiği iddia edilen New York Times haberinde, “CIA kendisine çalışan ajanları sokağa terk etmişti. Parasız kalan ajanların çoğu Tahran’a istihbarat hizmeti vermeye başladı. CIA için çalışan ve kod adı Donnie Brasco olan Iraklı bir ajan saf değiştirerek İranlılara çalışmaya başladı. Irak’ta ABD istihbarat faaliyetlerine ilişkin bildiği her şey satılıktı. CIA’in güvenli evlerinin yerleri, CIA ajanlarının buluştuğu otellerin adları bu bilgiler arasındaydı” iddiası öne sürüldü.

Haberde İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün silah ve yardım karşılığında Irak’ta petrol, iskan ve altyapı projelerinde sözleşme yaptığı anlatılırken, söz konusu sözleşmeler için Iraklı bir milletvekiline 16 milyon dolar rüşvet verildiği iddiası yer alıyor.