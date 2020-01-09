İran'dan Trump'ın işbirliği teklifine yanıt: İnanılır gibi değil

İran'ın BM temsilcisi Ravançi, ABD Başkanı Trump'ın işbirliği teklifi için ‘inanılır gibi değil' yorumunu yaptı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Macit Taht Ravançi, İran’ın hava saldırılarının ardından "işbirliği" çağrısı yapan ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi.

Resmi devlet ajansı IRNA’nın aktardığına göre Ravançi, çağrı için "Tahran hâlâ Washington'ın yaptırımları altındayken bu teklif inanılır gibi değil" yorumunda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İsviçre hükümeti aracılığıyla Washington yönetiminden bir mesaj aldıklarını söyledi.

ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin bugün ikinci kez bakanlığa çağrıldığını aktaran Musevi, "ABD'nin mesajına gerekli cevap kendisine iletildi" dedi. Musevi, mesajların içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların ardından dün yaptığı konuşmada, “İran'la dünyayı daha güvenli ve barışçıl kılacak bir anlaşma için hep birlikte çalışmalıyız” demişti.