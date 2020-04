İran'dan Trump'a yanıt: Savaş başlatmayız, başlatanlara ders veririz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

"Savaş kışkırtıcıları tarafından yanlış yönlendirilmeyin" diyen Zarif, Trump'a şöyle seslendi:

"İran'ın dostları var. Kimsenin milyonlarca 'vekili' olamaz. El altından yalan söyleyen, sahtekarlık yapan ve suikast düzenleyen ABD'den farklı olarak. İran yalnızca özsavunmaya başvurur. Açıkça. İran savaş başlatmaz, ama başlatanlara ders verir"

Don’t be mislead by usual warmongers, AGAIN, @realDonaldTrump:

Iran has FRIENDS: No one can have MILLIONS of"proxies"

Unlike the US—which surreptitiously lies, cheats & assassinates—Iran only acts in self-defense. Openly

Iran starts no wars, but teaches lessons to those who do

— Javad Zarif (@JZarif) April 2, 2020