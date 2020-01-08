İran'dan Trump'a videolu misilleme!

İranlı Fars Haber Ajansı, İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurmasının ardından misilleme niteliğinde iki video yayınladı.
Videoda, ABD askerlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi Twitter hesabı ekranı içinden geçerken tabuta dönüştüğü görülüyor.
عمودی آمدهاند، افقی برمیگردند!#سيعودون_بالنعوش#SevereRevenge pic.twitter.com/rLV3CDpJqS
— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) January 5, 2020
ترامپ اینگونه سربازان آمریکایی را افقی از خاورمیانه خارج میکند#سيعودون_بالنعوش #IranAttacks pic.twitter.com/bJ0xfaC9PO
— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2020