İran'dan Trump'a videolu misilleme!

İran medyası, Ortadoğu'da bulunan ABD askerlerinin tabuta dönüşmesini resmeden iki video yayınladı.
Çarşamba, 08 Ocak 2020 12:26

İranlı Fars Haber Ajansı, İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurmasının ardından misilleme niteliğinde iki video yayınladı.

Videoda, ABD askerlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi Twitter hesabı ekranı içinden geçerken tabuta dönüştüğü görülüyor.

 

 

 

 