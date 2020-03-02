İran'dan İdlib cevabı: Sabrımızı test etmeyin

İran Askeri Danışma Merkezi, yaptığı açıklamada 'İdlib’deki Türk askerlerine saldırmamaları emrini verdik. Ama Türk askerleri bizim mevzi ve üslerimize ateş etmeye devam ediyor.' dedi.

EurAsia Daily haber sitesinin aktardığına göre, Suriye’deki İran Askeri Danışma Merkezi, bölgede yaşanan son gelişmelere dair açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye’nin, Tahran’ın itidalli duruşuna rağmen, Suriye’nin kuzeybatısındaki İran milis kuvvetlerinin mevzilerine topçu saldırıları düzenlemeye devam ettiği bildirildi. Bununla birlikte İran tarafı Ankara’yı, Suriye ve Türkiye halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde, “İdlib meselesinde akılcı bir yaklaşım” göstermeye davet etti.

İran Askeri Danışma Merkezi’nin açıklamasında “Kuvvetlerimize hayatlarını kurtarmak için İdlib’deki Türk askerlerine saldırmamaları emrini verdik. Türk birlikleri bizim toplarımızın menzilinde bulunmasına rağmen onlara saldırmayı reddettik. Ama Türk askerleri bizim mevzi ve üslerimize ateş etmeye devam ediyor.” denildi.

Bilindiği üzere AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçtiğimiz cumartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmenin sonuçlarına dair ise yandaş basın “İran'dan Rusya'yı kızdıracak Türkiye teklifi”, “İran'dan Türkiye'ye Rusya'sız Suriye zirvesi teklifi” gibi başlıklar atmıştı.