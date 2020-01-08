İran'dan dikkat çeken hedef: Trump ziyaret etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından vurulan Irak'taki Ayn El Esad hava üssünü 2018 yılının Aralık ayında ziyaret etmişti.

İran'ın Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik suikast nedeniyle hedef aldığı Irak'taki ABD üslerinden biri olan Ayn el Esad'ın sembolik önemi bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2018'in sonunda, yılbaşı öncesi Irak’ın Anbar ilindeki Ayn El Esad hava üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş, eşi Melanie Trump ile birlikte hatıra fotoğraf çektirmişti.

Trump, "Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız" demişti.

'ÇOK PARA HARCADIK' DEMİŞTİ

İran'ın hedef aldığı üsse ilişkin daha önce bir açıklama yapan Trump, "Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız" ifadesini kullanmıştı.