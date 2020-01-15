İran'dan Avrupa'ya 'anlaşmazlık mekanizması' yanıtı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Nükleer Anlaşma'ya yönelik 'anlaşmazlık mekanizması'nı devreye sokan Almanya, İngiltere ve Fransa'ya 'Bu mekanizmanın anlaşmanın sona erdiği anlamına gelip gelmemesi Avrupa'ya bağlı' yanıtını verdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bugün Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Raisina Diyalog Konferansı'nda, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (Nükleer Anlaşma) yönelik "anlaşmazlık mekanizma"sını devreye sokmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, bir gazetecinin kendisine söz konusu mekanizmanın anlaşmanın sonuna işaret edip etmediğini sorması üzerine Zarif, "Bu Avrupa'ya bağlı" yanıtını verdi.

2015'te imzalanan Nükleer Anlaşma'nın "karşılıklı güvensizlik" koşullarında imzalandığını söyleyen Zarif, "Bu nedenle kimse anlaşma taahhütlerine tam uyum sağlanmasını ön görmedi, bunun üzerine olası anlaşma ihlali üzerine bu mekanizmalar geliştirildi" dedi.

İhlaller konusunda Avrupa'yı suçlayan Zarif, Avrupa'nın anlaşmaya uyumluluk göstermesi durumunda taahhütlere uymayı sonlandırma kararını gözden geçirebileceklerini kaydetti.

Anlaşmadan 2017 yılında tek taraflı çekilen ABD'yle doğrudan müzakere olasılığını reddeden Zarif, "ABD'yle bir anlaşma yaptık ve ABD bunu ihlal etti. Bir Trump anlaşması yapsak, ne kadar sürer, 10 ay mı?" diye konuştu.