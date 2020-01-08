İran'dan açıklama: ABD yanıt verirse topyekün savaş başlar

İran, ABD'nin Irak'taki üssünü hedef aldığı saldırı sonrası açıklamada bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından Hüsamettin Aşena, "ABD'nin karşı bir askeri eylemi, bölgede topyekün bir savaşa neden olur" dedi.

Aşena sosyal medyadan yaptığı açıklamada "ABD'nin karşı bir askeri eylemi, bölgede topyekün bir savaşa neden olur. Ancak Suudiler farklı bir yol seçebilirdi - tam barış içinde olabilirlerdi" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ise Irak'taki hava üslerine yönelik balistik füze saldırısına ilişkin 'sert intikam' etiketiyle paylaştığı mesajında, "Bölgemizden defolun" dedi.