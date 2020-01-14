İran’dan AB’nin ‘anlaşmazlık mekanizması’ kararına tepki

Fransa, İngiltere ve Almanya'nın nükleer anlaşmada ‘anlaşmazlık mekanizmasını’ devreye sokma kararına İran'dan tepki geldi. Rusya da anlaşmazlık mekanizmasının devreye sokulmasının dayanağı olmadığını açıkladı.

İran’la 2015 nükleer anlaşmasının imzacılarından Fransa, İngiltere ve Almanya’nın “anlaşmazlık mekanizması”nı devreye sokacakları açıklamasına Tahran’dan tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, üç Avrupa ülkesinin bu kararının “güçsüz konumlarından” kaynaklanan “pasif” bir karar olduğunu söyledi.

Anlaşmayla ilgili “iyiniyetli” adımlara aynı şekilde karşılık vereceklerini belirten Musevi, “yapıcı olmayan” adımlara ise “kesin, kararlı ve hak ettiği biçimde” karşılık vereceklerini söyledi.

Musevi, “Kendilerini olası sonuçlara hazırlamalılar” diye konuştu.

Üç ülkenin ilan ettiği anlaşmazlık mekanizması yürürlüğe girdiğinde, İran’ın bu üç ülke ile anlaşmazlığını çözmesi için 15 günü bulunuyor. Bu süreç sonunda BM’nin İran’a yaptırımlarının yeniden devreye sokulması ihtimali bulunuyor.

RUSYA DIŞİŞLERİ: DAYANAĞI YOK

Rusya Dışişleri Bakanlığı da İran’la 2015 tarihli nükleer anlaşmada “anlaşmazlık mekanizması”nı tetiklemenin dayanağının olmadığını açıkladı.

TASS’ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, anlaşmazlık mekanizmasının devreye sokulmasının anlaşmanın yeniden tam olarak uygulanmaya başlamasını imkansız kılabileceği belirtildi.

Fransa, İngiltere ve Almanya bugün İran’la nükleer anlaşmaya (Kapsamlı Ortak Eylem Planı - KOEP) yönelik anlaşmazlık mekanizmasını devreye soktuklarını açıklamıştı.

