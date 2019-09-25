İran'dan 'ABD'yle müzakere' açıklaması: Önce ön şartlar yerine getirilsin

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimaline ilişkin 'Eğer Trump müzakere istiyorsa, müzakere için gerekli ön şartları yerine getirmelidir' açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimaline ilişkin 'Eğer Trump müzakere istiyorsa, müzakere için gerekli ön şartları yerine getirmelidir' açıklamasında bulundu.

BM Genel Kurul Toplantısı için bulunduğu New York’ta Fox News’e konuşan Ruhani, Suudi Arabistan’ın Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran’ın sorumlu tutulmasına ilişkin sunulan delillerin yetersiz olduğunu belirtti. Ruhani, "Saldırıda kullanılan füzelerin üzerilerinde 'Ya Ali' yazıyor olması, saldırıyı İran’ın yaptığı anlamına gelmez" diye konuştu.

İran’ın nükleer silah yapmak istediği yönündeki iddiaların sorulması üzerine ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiğini hatırlatan Ruhani, "Eğer Trump müzakere istiyorsa, müzakere için gerekli ön şartları yerine getirmelidir. Biz barış istiyoruz. İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirdi. Anlaşmadan ayrılan ve taahhütlerini yerine getirmeyen ABD oldu" dedi.