İran'dan ABD'ye 'yeni yaptırım' tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarına tepki gösterirken, ABD'ye nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu.
Cumartesi, 02 Kasım 2019 08:44

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin dün açıkladığı İran'ın inşaat sektörüne yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösterdi.

ABD'nin yaptırımlarını ekonomik terör olarak niteleyen Zarif, ABD'nin inşaat sektörüne yaptırım uygulamasıyla baskı politikalarının tamamen başarısız olduğunu gösterdiğini belirtti.

"ABD İranlı tüm erkeklere, kadınlara, çocuklara yaptırım uygulasa da tehditlere diz çökmeyeceğiz" diyen Zarif, ABD'nin başarısız politikalar yerine nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini söyledi.

 

 

ABD yönetimi, İran'ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini açıklamıştı.

 