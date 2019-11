İran'dan ABD'ye 'yeni yaptırım' tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin dün açıkladığı İran'ın inşaat sektörüne yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösterdi.

ABD'nin yaptırımlarını ekonomik terör olarak niteleyen Zarif, ABD'nin inşaat sektörüne yaptırım uygulamasıyla baskı politikalarının tamamen başarısız olduğunu gösterdiğini belirtti.

"ABD İranlı tüm erkeklere, kadınlara, çocuklara yaptırım uygulasa da tehditlere diz çökmeyeceğiz" diyen Zarif, ABD'nin başarısız politikalar yerine nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini söyledi.

Subjecting construction workers to #EconomicTerrorism only manifests maximum failure of "maximum pressure”.

US can sanction every man, woman & child but Iranians will never submit to bullying.

Rather than dig itself deeper, US should abandon failed policies & return to #JCPOA.

— Javad Zarif (@JZarif) November 1, 2019