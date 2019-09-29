İran’dan ABD’ye 50 milyar dolar tazminat talebi

İran’ın nükleer anlaşma taahhütlerine geri dönmesi için önce ABD’nin anlaşmaya geri dönmesi ve yaptırımların yol açtığı zararı tazmin etmesi gerektiği belirtildi.

İran medyasının aktardığına göre, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’nin uyguladığı yaptırımlarla yol açtığı zararın tazminatı olarak 50 milyar dolar ödemesi gerektiğini açıkladı.

Nükleer anlaşmanın dışına çıkan koşullara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Rızai, “Anlaşmayı canlandırmak istiyorlarsa önce kendileri anlaşmaya dönmeli ve tazminat olarak en az 50 milyar dolar ödemeli” dedi.

Rızai, “Amerikalıların görüşüne göre, ihracat ve ithalat boykotu İran’ın ticaretini kesmeliydi ve İran’ı yüzde 100’lük abluka altına almalıydı. Biz en başından beri bu eylemlerin yanıtsız kalmayacağını söylüyoruz” diye ekledi.