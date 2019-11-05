İran'dan ABD ve müttefiklerine: Hedeftesiniz...

İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü, 'İran'a yönelik bir saldırganlık tutumu karşısında, ABD’yi ve müttefiklerini hedefleme yeteneğine ve iradesine sahibiz' dedi.

İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü, olası bir çatışma durumunda ABD üslerinin bulunduğu ülkeleri vurabileceklerini söyledi.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Sözcü Şekarçi, "İran'a yönelik bir saldırganlık tutumu karşısında, ABD’yi ve müttefiklerini hedefleme yeteneğine ve iradesine sahibiz" dedi.

Sputnik'in haberine göre, olası bir savaş durumunda ABD ve müttefiklerine ait her toprağın, her noktanın tehdit altında olacağını belirten Şekarçi, İran'ın bunu yapabilme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladığını belirtti.

Şekarçi açıklamasında, "Bir ülke olası bir savaşa doğrudan katılmasa da, topraklarında düşmanı ağırlarsa o ülkeyi düşman toprağı olarak göreceğiz" ifadesini kullandı.

İran hiçbir zaman bir savaş çıkarmak için kışkırtıcı taraf olmayacağını söyleyen Şekarçi, birilerinin stratejik bir hata yaparak savaş başlatması halinde, coğrafi bir alan üzerindeki en kırıcı ve en güçlü tepkiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Eylül ayında Husilerin Aramco tesislerine yönelik saldırılarını hatırlatan Şekarçi, "Tüm gelişmiş ABD radar ve hava savunma sistemlerinin utanç verici bir şekilde testi geçemediği kanıtlandı. Tüm dünya Batı ülkelerine ait ekipmanların zayıflığını fark etti" diye konuştu.