İran'dan ABD suçları ve komplolarını eğitim müfredatına ekleme kararı

İran Şura Konseyi, eğitim müfredatına ABD'nin işlediği suç ve komploları dahil etme kararı alındığını açıkladı.

İran Şura Konseyi, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısı sonucunda ölmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Süleymani'nin Bağdat'taki cenaze töreninin ABD'nin bölgedeki varlığının sonuna geldiğine işaret ettiği belirtilen açıklamada, "ABD'nin korkakça terör eyleminin Irak'ın egemenlik haklarına saldırı olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin işlediği suçların yasal takibi için uluslararası topluma ve Irak hükümetine çağrıda bulunuldu.

ABD terörizmine işaret etmek için diplomatik hamle yapılması gerektiğini belirten Şura Konseyi, ayrıca ABD suçları ve komplolarının eğitim müfredatına dahil etme kararı aldıklarını bildirdi.