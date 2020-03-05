İran'da yeni koronavirüsten ölenlerin sayısı 107'ye çıktı

İran'da yeni koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 107'ye yükselirken, Sağlık Bakanı Nemeki halka kağıt para kullanmamaları çağrısında bulundu.

İran'da yeni koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 107'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlardan kağıt para kullanmamalarını isterken, ulaşım sisteminde de banknot yerine yeni bir mekanizma geliştireceklerini ifade etti.

Nemeki ülkedeki tüm okul ve üniversitelerin 20 Mart'a dek kapalı kalacağını da hatırlattığı açıklamasında, salgının olduğu şehirlerin girişlerine kontrol noktaları kurarak giriş-çıkışları denetim altında tutacaklarını söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Maalesef dün 15 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle birlikte ülkede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 107'ye çıktı" denildi. Bakanlık Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur ülkede şimdiye dek Kovid-19'dan etkilenenlerin sayısını 3 bin 513 olarak açıkladı.

