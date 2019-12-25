İran'da yeni gösteriler öncesinde internet kısıtlaması

İran'da benzin zammı protestolarının 40. günü nedeniyle yarın için ülke genelinde eylem çağrıları yapılırken bazı eyaletlerde internete erişim kısıtlandı.

İran'da 15 Kasım'da benzin zammına karşı başlayan eylemlerin 40. günü nedeniyle sosyal medyada yarın için eylem çağrıları yapılırken, bazı eyaletlerde internete erişim kısıtlandı.

Yarı resmi İranlı İşçiler Haber Ajansı'nın (ILNA) bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, güvenlik yetkililerinin emriyle Elburz, Kürdistan, Zencan ve Şiraz eyaletlerinde internet bağlantısı sınırlandırıldı. Ajans buna yeni bölgelerin de katılacağını belirtti.

Daha sonra haberini güncelleyen ILNA, haberin yeni versiyonunda kesintinin güvenlik kurumları tarafından emredildiği bilgisini ve bölge isimlerini haberinden çıkarttı.

Öte yandan İran İletişim Bakanlığı sözcüsü Cemal Hadian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir yetkilinin internet erişimine kısıtlama getirilmesi emri vermediğini söyledi. Hadian "Yalan haberler devrede" dedi.

Sosyal medyada "5 Dey" (26 Aralık) etiketiyle yapılan eylem çağrılarında geçen ayki protesto gösterilerinde yaşamını yitirenlerin ailelerinin anma töreni düzenleyecekleri de belirtiliyor.