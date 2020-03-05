İran'da virüs nedeniyle okullar tatil edildi, İsviçre'de ilk ölüm haberi geldi

İran'da koronavirüs nedeniyle okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi. İsviçre'de de salgın nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği belirtildi.

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi.

Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi yaptığı yazılı açıklamada, ülkede koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Kum kentinde ayrıca kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankaların dezenfeksiyon çalışması nedeniyle Cumartesi günü kapatılacağını duyurdu.

İSVİÇRE'DE İLK ÖLÜM

İsviçre'de KOVİD-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi. Ülkede şu ana kadar 58 kişide vakanın görüldüğü kaydedildi. Sağlık yetkilileri, vakanın daha çok gençlerde görüldüğünü açıkladı.