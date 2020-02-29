İran'da KOVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e çıktı

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Yeni Koronavirüs nedeniyle 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve dünden bu yana 205 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında son belirlemelere göre, ülkede KOVİD-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 43'e, vaka sayısının ise 593'e yükseldiğini belirtti.

İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Gülistan, Kum, Merkezi, Mazenderan ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını aktardı.

Yabancı basın organlarında ölü ve vaka sayısıyla ilgili çıkan iddialara da değinen Cihanpur, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre kesin verileri kamuoyu ile paylaştığını söyledi.

Test sonucu pozitif çıkan vakaların dışında şüpheli sayısının çok daha fazla olduğunu belirten Cihanpur, hastanelerde gözetim altında tutulanların yüzde 10-15'inin test sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

Cihanpur, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 123 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini söyledi.

Öte yandan mecliste virüs testi yapılan 100 milletvekilinden 5'ine koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi.