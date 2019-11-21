İran'da internete erişim sağlanmaya başladı

İran'da eylemler nedeniyle engellenen internet erişiminin bugün sağlanmaya başladığı bildirildi.
Fars Haber Ajansı'nın aktardığı yerel kaynaklar, internete erişimin başkent Tahran'ın bazı yerlerinde ve Hürmüzgan, Kirmanşah, Arak, Meşhed, Kum, Tabriz, Hamedan ve Buşehr kentlerinde yavaş yavaş yeniden sağlandığını kaydetti.
İnternet erişim denetleme kuruluşu NetBlocks, İran genelinde internete erişiminin yüzde 10 civarında olduğunu belirtti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin cumartesi gecesi ülkede internetin kesilmesi talimatı vermesi üzerine Telekomünikasyon Bakanlığı, internete erişimi 24 saat engelleme kararı almıştı.
İran Devrim Muhafızları, ülke genelinde eylemlerin durulduğunu duyururken İran devlet televizyonu, hükümet yanlılarının bugün kentlerde bayraklarla sokağa çıkmaya başladığını bildirdi.
Uluslararası Af Örgütü, ülkede halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolarda 106 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.