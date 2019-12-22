İran'da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi

İran'da artan hava kirliliğinin olumsuz etkileri nedeniyle Tahran, Kerec, Arak, Tebriz, Kum, Urumiye ve İsfahan'da eğitime ara verildi.

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere, hava kirliliğinin riskli seviyelere çıkması üzerine pek çok kentte bugün eğitime ara verildi.

Elburz eyaletinin merkezi Kerec, Merkezi eyaletinin merkezi Arak, Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz, Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye ve İsfahan gibi birçok şehirdeki okullarda eğitime ara verilirken, kentlerin çeşitli noktalarına ambulanslar yerleştirildi.

Son 2-3 günde 150 mikrogram/metreküpü aştığı açıklanan hava kirliliği nedeniyle Tahran'ın sembollerinden Milad Kulesi görülmüyor.

İran'daki daha önce de hava kirliliği nedeniyle bin 541 kişi, kalp rahatsızlığı ve nefes darlığı gibi şikayetlerle hastanelere başvurmuştu.