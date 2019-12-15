İran'da hava kirliliği nedeniyle bugün okullar tatil edildi

İran'daki hava kirliliği nedeniyle bin 541 kişi, kalp rahatsızlığı ve nefes darlığı gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu. Tahran'da bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, başkent Tahran, İsfahan, Elburz ve Merkezi eyaletlerinde, son 24 saatte hava kirliliğinden etkilenen bin 541 kişinin acil servislere müracaat ettiğini söyledi.

Halidi, 1051'i Tahran'da olmak üzere 570 kişinin nefes darlığı, 971 kişinin de kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanelere başvurduğunu belirterek, hassas gruplar başta olmak üzere bölge sakinlerine, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve çıktıklarında da maske takmaları çağrısı yaptı.

Tahran'da bugün kalp ve akciğer hastaları ile yaşlı ve hamileler de izinli sayılırken, tek-çift plaka uygulamasının kapsamı genişletilerek ve şehir içi toplu taşıma ücretlerinin de yarıya indirileceği duyuruldu. İlk ve orta dereceli okullarda ise eğitime ara verildi.

Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra indiği ve uçak seferlerinin iptal olduğu belirtildi.

Tahran, dünya genelinde şehirlerdeki hava kirliliği sıralamasında 12. sırada yer alıyor.