İran’da düşen uçakla ilgili 5 ülkeden ortak açıklama

İran'ın yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı yolcu uçağıyla ilgili Kanada, Ukrayna, İngiltere, İsveç ve Afganistan ortak bir açıklama yaptı.

İran'da düşürülen yolcu uçağıyla ilgili Kanada, Ukrayna, İngiltere, İsveç ve Afganistan ortak bir açıklama yayımladı.

5 ülkenin dışişleri bakanları bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da, kazada yaşamını yitirenlerin aileleri için kurulan Uluslararası Koordinasyon ve Yanıt Grubu'nun toplantısında bir araya geldi.

Yapılan ortak açıklamada İran'ın "yas tutan uluslara açık, kapsamlı, bağımsız ve şeffaf bir uluslararası soruşturma" yürütmesi talep edildi ve ölenlerin ailelerine tazminat ödemesi gerektiği belirtildi.

8 Ocak’ta Tahran’dan kalkan uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 176 kişinin tamamı yaşamını yitirmişti. İran ordusu geçen hafta yaptığı açıklamada uçağı ABD'den bir saldırı beklentisiyle yanlışlıkla füzeyle vurarak düşürdüğünü kabul etmişti.

Ortak açıklama yapan ülkeler İran'ın sürece katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ve işbirliklerini sürdürmelerini desteklediklerini belirttiler.

Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne yaptığı açıklamada, "Aileler cevap istiyor, uluslararası topluluk cevap istiyor, dünya cevap bekliyor ve biz cevap alana kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.