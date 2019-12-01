İran'da domuz gribi nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkede domuz gribi nedeniyle son bir haftada 19 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkede domuz gribindeki (H1N1 virüsü) artışlara dikkat çekti.

Reisi, "Son bir haftada H1N1 virüsü tespit edilen ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 273 kişiden 19'u hayatını kaybetti" dedi.

Geçen yıla oranla bu yıl domuz gribi vakasında büyük ölçüde artış olduğunu söyleyen Reisi, söz konusu virüsün en çok Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde görüldüğünü belirtti.