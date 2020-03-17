İran'da 85 bin mahkum serbest bırakıldı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle 85 bin mahkum serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında siyasi mahkumlar da var.

İran yönetimi, koronavirüse karşı önlem olarak yaklaşık 85 bin mahkumun geçici olarak serbest bırakıldığını açıkladı. Yargı makamlarından yapılan açıklamada, bu kişiler arasında siyasi mahkumların da bulunduğu belirtildi.

BAE VE ÇİN'DEN İRAN'A TIBBİ MALZEME YARDIMI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle tıbbi malzeme temininde sorun yaşayan İran'a destek için tıbbi malzeme yardımında bulundu.

BAE merkezli The National gazetesinin haberine göre, BAE, koruyucu eldiven, cerrahi maskeler ve koruyucu tıbbi ekipmanlar gibi İran'da ihtiyaç duyulan 32 ton tıbbi yardım malzemesi taşıyan iki uçağı İran'a gönderdi.

Öte yandan Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin'den gönderilen iki ton ağırlığındaki beşinci yardım paketinin de İran'a ulaştığını belirtti.