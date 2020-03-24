İran'da 33 milyon kişiye koronavirüs testi yapıldı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki 33 milyon kişiye yeni koronavirüs (Kovid-19) testi yaptığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da vakalarda ve ölümlerde artış sürüyor.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, başkent Tahran'da gazetecilere yaptığı açıklamada tıbbi ekiplerin ülkedeki 33 milyon kişiye test yaptığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Nemeki, test sürecine bakanlığa bağlı 40 bin sağlık personelinin dahil olduğunu belirtti.

Yaklaşık 145 bin kişinin şu anda hastanelerde ve evlerinde karantinaya alındığını söyleyen Nemeki, salgının ilk günlerine kıyasla iyileşme kaydedildiğini, ancak bunun henüz seyahatin mümkün olduğu anlamına gelmediğini dile getirdi.

Bakan, İran nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının hükümetin önerileri doğrultusunda evden çıkmadığını kaydetti.